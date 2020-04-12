Sokağa çıkma yasağı sonrası Eskişehir sokakları havadan görüntülendi

İçişleri Bakanlığı, Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında sokağa çıkma yasağı olan iller ile ilgili dün bir genelge yayınladı. Yapılan açıklamada, 10 Nisan saat 24:00'dan itibaren 2 gün boyunca 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın getirileceği saate kadar dışarı çıkarak ihtiyaçlarını gideren vatandaşlar daha sonra evlerinin yolunu tuttu. Eskişehir'de ise yasağın ilan edilmesinin ardından vatandaşlar kurallara uyarak evlerinden çıkmadı. Gündüz olduğu gibi geceleri de yüzlerce insanın olduğu Eskişehir sokaklarının yasak ile birlikte bomboş kalması havadan görüntülendi. Şehrin ışıkları sokakları aydınlatırken, eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Emniyet mensupları haricinde dışarıda tek bir insanın olmaması ise Eskişehirli vatandaşların salgına karşı gösterdikleri önemi ortaya koydu.

İki gün boyunca devam edecek olan sokağa çıkma yasağı, yarın gece sona erecek.