Sokağa çıkma yasağında alkol satarken yakalandılar

Eskişehir'de sokağa çıkma yasağına uymayan ve kaçak yollardan içki sattığı öne sürülen 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerin denetimi sırasında Eskibağlar Mahallesi'nde 'dur' ihtarına uymayıp minibüsle kaçan sürücü E.A. ile araçta bulunan K.K. kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçta yapılan aramada çok sayıda içki ile pos cihazı ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.