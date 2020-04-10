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Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Alınan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında aralarında Eskişehir’in de bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için fırın ve marketlere akın etti.

Alınan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında aralarında Eskişehir'in de bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için fırın ve marketlere akın etti.


Tüm dünyada ve ülkemizde görülen korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 31 il arasında yer alan Eskişehir'de vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerini sokağa attı. Fırınlar, marketler ve su dolum merkezlerinde alışveriş yapan vatandaşlar, adeta sokağı hınca hınç doldurdu. Bir marketin önünde sıra bekleyen bir vatandaş, "Zaten böyle bir şey bekliyorduk. Tedbirimizi almıştık. Yalnız yaşadığım için ihtiyacım fazla olmuyor. Komşular arasında dayanışma var bu süreçte. Birbirimize destek oluyoruz. Her yer kalabalık. İnsanlar sokağa çıkma yasağını duyunca kurallara uymak için böyle bir girişimde bulundular" dedi.


Sokağa çıkma yasağı 12 Nisan saat 24.00'de sonra erecek.

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