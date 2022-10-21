Sokağa yığılan kömür torbaları trafikte tehlike oluşturdu

Eskişehir'in en işlek caddelerinden birindeki apartmanın önündeki yola bırakılan ve taşınmayı bekleyen kömür torbaları adeta kazaya davetiye çıkardı.

Günün her saati araç ve yaya yoğunluğu olan Seylap Caddesine gece saatlerinde yıkılan tır dolusu kömür adeta bir dağ oluşturdu. Yenibağlar Mahallesinde, kış hazırlığı yapan bir apartmana getirilen tonlarca kömürün oluşturduğu yığın, kaldırımı tamamen kaplarken yola kadar taştı. Kömür yığınının sağ şeridi kaplamasına rağmen çevresinde hiç bir uyarı tabelası bulunmaması tehlikeye davetiye çıkardı. Yoldan geçen araçlar yola yayılan kömürlerden dolayı neredeyse karşı şeritten gitmek zorunda kaldı. Getirilen kömür torbalarının direkt olarak bodruma taşınmak yerine sokağa boşaltılması tepki çekti.