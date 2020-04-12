İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak hayvanları besleniyor

Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanları için gerçekleştirdiği besleme çalışmalarına merkez mahallelerin yanı sıra kırsal alanlarda da devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi, ülke genelinde korona virüsle mücadelenin sürdüğü bugünlerde, sokaklarda yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlara sağladığı mama desteğini aksatmıyor. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda da besleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, kırsal alanlarda ve kent merkezinde kuru mamalar bırakarak, sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.