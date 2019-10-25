Sokak hayvanları için stant kurdular

Tüyap Eskişehir Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarının açılmasıyla stantlarının başına geçen hayvanseverler yaptıkları satışlarla sokak hayvanlarına umut oluyor. Hayvanları Mancahane üyeleri tarafından tezgaha konulan el yapımı ürünler gelen misafirlerinde dikkatini çekiyor. apılan satışlar sonrasında toplanan gelir ile sokak hayvanlarının klinik bakımları gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili konuşan Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek, stantlarının yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Gönüllüler tarafından yapılan el emeği ürünlerin satıldığını belirten Çiçek, “Geliri tamamen sokak ve kırsalda yaşayan hayvanların tedavisi için kullanılacak. Yeni kurulan bir dernek olarak 6 aylık bir süreçte 178 tane sokak hayvanını tedavi ettirdik. Sadece bağıştan beslenen değil kendi gelirini sağlayabilen bir yapı oluşturmak istiyoruz” dedi.