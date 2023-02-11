Sokak hayvanları soğuktan böyle korundu

Eskişehir'de soğuk havadan dolayı ısınmak için bir alışveriş mağazasına sığınan ve birlikte uyuyan sokak hayvanları vatandaşların sevgisini kazandı.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde dondurucu soğuktan korunmak için bir alışveriş mağazasına sığınan köpekler görenlerin içini ısıttı. Yan yana yatan iki sevimli köpek, sıcak mağazanın içinde dakikalarca uyudu. Birkaç gündür aynı dükkâna uğradığı görülen sevimli hayvanlar, birbirlerinden hiç ayrılmıyor ve sürekli birlikte yatıyor. Köpeklerin, mağaza çalışanları ve müşteriler tarafından sevgiyle karşılandığı görüldü. Bazı vatandaşların köpeklerin başını okşaması ve fotoğraflarını çekmesi de dikkatlerden kaçmadı.