Sokak hayvanlarının mama ve su kapları buz tuttu

Eskişehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle sokak hayvanları için bırakılan mama ve su kapları, karla dolduktan sonra buz tuttu.

Geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışı, Eskişehir kent merkezini adeta etkisi altına aldı. Kar yağışının ardından ayazın görüldüğü kentte, hava sıcaklıkları gece saatlerinde eksi 14 dereceyi buldu. Olumsuz hava koşullarıyla birlikte sokak hayvanları için kulübelerin önüne bırakılan mama ve su kapları kar ile doldu. Karın ardından etkisini gösteren dondurucu soğuklar ise mama ve suların donmasına neden oldu. Soğuk havanın en çok sokak hayvanlarını etkilediğini dile getiren hayvanseverler, duyarlı vatandaşların ve yetkililerin gerekli hassasiyeti göstererek, mama ve su kaplarını düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini belirtti.