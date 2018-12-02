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Sokak köpeği üşüyünce tramvaya bindi

Eskişehir’de tramvaya binen sokak köpeğinin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı büyük beğeni topladı.

Eskişehir'de tramvaya binen sokak köpeğinin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı büyük beğeni topladı.


Soğuk havaların da etkisini göstermesiyle birlikte sokak hayvanları, kendilerine sığınacak sıcak yerler arıyor. Kimi zaman arabaların motorlarına girerek sıcaklığından faydalanan hayvanlar, kimi zaman da toplu taşıma araçlarına biniyor. Bunun son örneği Eskişehir'de yaşandı. Otogar güzergahına giden tramvayın yolcu koltuğuna adeta bir yolcu gibi oturan sokak köpeği, şehrin pek çok yerini araçla gezdi. Görenlerin gülerek karşıladığı ve fotoğrafını çektiği olayda, sokak köpeği görevliler tarafından bir durakta indirildi. Eskişehirlilerin sokak köpeğinin tramvayla seyahat etmesine ses çıkarmaması ve takındığı hoşgörülü tavır ise örnek teşkil etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf kentte günün en çok konuşulanları arasında yer alırken, belediyeler de sosyal medya hesaplarından bu durumu paylaştı.

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