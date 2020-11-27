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Sokak satıcılarına operasyon, 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şapheliden biri tutaklandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekpleri, genç leri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 2 şahıs 5,20 gram skunk maddesi ile yakalandı. Şüphelilerden biri hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, bir şahıs hakkında da Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan yasal işlem yapıld. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanan şahıs çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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