Sokak satıcılarına polis baskını: 5 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 1'i yabancı uyruklu toplam 5 kişiyi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadelede 'Sokak' satıcılarına yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Daha önceden belirlenen adreslere giren ekipler, 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 5 şahıs yakaladı. Şahıslara yapılan aramalarda, boru içerisinde gizlenmiş vaziyette 145 gram toz esrar, 2,45 gram toz esrar, 5,30 gram kubar esrar, 0,86 gram skunk, 2 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan 4 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak, 1 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından işlem yapıldı.