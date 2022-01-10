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Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan çalışmalarda, Sütlüce Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptıkları değerlendirilen 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 119,12 gram esrar, 18,76 gram metamfetamin, 100 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan E.T. ve A.Ç., ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

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