İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sokaklardaki ekmek parçaları

Eskişehirli hayvanseverlerin iyi niyetiyle sokaklara bıraktıkları ekmek parçaları, çevreye duyarlı vatandaşlar tarafından hoş karşılanmıyor.


Eskişehirli hayvanseverlerin attığı ekmekler, kaldırım ve sokaklarda hoş olmayan görüntülere sebebiyet veriyor. Duyarlı vatandaşlar tarafından hayvanları beslemek amacıyla ağaç altlarına bırakılan yemek artıkları aynı zamanda çevre kirliliğine neden oluyor. Meydana gelen bu durum karşısında ikiye bölünen vatandaşların bir kısmı hayvanları yemleme niyetindeyken, diğer kısmı ise oluşan kötü manzara karşısında yetkililerden gereğinin yapılmasını talep ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.