Somali Büyükelçisi Bekar, Somalili öğrenci ve muhacirler ile buluştu

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, Eskişehir'de bulunan Somalili öğrenci ve muhacir ailelerle bir araya geldi.

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Yunusemre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) ve Somalili Öğrenciler Birliği işbirliği ile Gülay Kanatlı Ortaokulunda düzenlenen programa Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız ve YUDER Başkanı Nihat Demir'in yanı sıra çok sayıda Somalili öğrenci ve muhacir aile katıldı. Türkiye-Somali ilişkilerinin ele alındığı programda, Türkiye'nin Somali'ye yaptığı yardımlar paylaşıldı.

"Biz Somali'de insani yardım ile birlikte kalkınma projelerini de hayata geçirdik"

Programda konuşan Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, Somali'de 2011'den bu yana yapılan faaliyetlerin önemine vurgu yaparak, "Esasında bu toplantı, bizim 2011 yılında başlattığımız Somali politikamızın sahadaki uygulamasının başarısını gösteriyor. Bugün burada olmak gerçekten benim için büyük bir sevinç. Ben 2011 yılından beri ben Somali ile ilişkilerimizi geliştirmeye çalıştım, çalışmaya da devam ediyorum. Burada sizlerin varlığıyla, sahadaki başarımızı görüyoruz. Bu da bizim için büyük bir sevinç kaynağı. Biz Somali'de şunu yaptık; insani yardım ilettik. Ama sadece insani yardımlar, Somali'nin karşılaştığı sorunları çözmüyor. İnsani yardımı zaten birçok ülke ve kuruluş Somali'ye iletiyordu. Fakat bizim farkımız şu; biz Somali'de insani yardım ile birlikte kalkınma projelerini de hayata geçirdik. Bu proje ile Somali'deki yaşamın değişmesine katkıda bulunduk. Yani Somali'de 2011'den önce sönmüş olan umut ışığının, 2011 sonrası faaliyetlerimiz ile tekrar yanmasını sağladık. Bu, bugün de devam eden bir süreç" şeklinde konuştu.

"Somali'nin gönül coğrafyamızdaki yeri ayrıdır"

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız da, Eskişehir'de ve Türkiye'de bulunan yabancı öğrenci potansiyelinin önemine değinerek, "İlimizde 100 farklı ülkeden öğrenci kardeşimiz bulunmakta. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi 3000 kişi gibi zengin bir potansiyel bulunmakta. Hemen hemen her kıtadan uluslararası öğrenciler ilimizde eğitim görmektedir. Türkiye, hem bölgesinde hem de uluslararası arenada sosyal ve ekonomik adımlarla artık söz sahibidir. Bunun neticesinde ülkemize olan teveccüh de her geçen gün artmaktadır. Hali hazırda ülkemizde 150 bine yakın yabancı öğrenci eğitim görmektedir. Bu ülkelerin arasında Somali'nin gönül coğrafyamızdaki yeri ayrıdır. Türkiye-Somali ilişkileri, Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir" ifadelerini kullandı.

Programda, Türkiye-Somali ilişkilerini konu alan şiirler de okundu.