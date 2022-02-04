Sömestr dönüşü uyku problemleri için uzman tavsiyesi

Okullardaki ikinci yarıyılın başlamasına sayılı gün kala uyku düzeninin tekrar oluşturulması için tavsiyelerde bulunan Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü ve Uyku Merkezi'nden Prof. Dr. Vural Fidan, “Uyku düzeni bozulduğu takdirde, kademeli olarak her gün 30'ar dakika erken yatarak bu düzen tekrar sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

Yaş grubu ayırt etmeksizin insanların gündelik yaşam kalitesi, düzenli uykuyla doğru orantılı olarak değişkenlik gösteriyor. Belli bir düzen içerisinde uyuyan bireyler, gündelik hayatlarında daha zinde oluyor. Gün içerisinde evde geçirilen zaman ise genelde uyku düzenini bozabiliyor. Ev içindeki elektronik alet kullanımı, geç yatmalara ve akabinde de uyku düzeninin bozulmasına sebebiyet veriyor. Okullarda sömestr tatilinin girmesiyle birlikte soğuk havalardan dolayı vaktinin çoğunu evde geçiren öğrencilerde de uyku düzeninin bozulması kaçınılmaz oluyor. Okulların ikinci yarıyılının başlamasına sayılı gün kala birçok öğrenci uyku düzenini tekrar oluşturmayı denerken uzmanlar tavsiyelerde bulunuyor.

“Mavi ışık yayan cihazlar beyne uyanıklık dalgası verir”

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü ve Uyku Merkezi hekimlerinden Prof. Dr. Vural Fidan, ev içi aktivitelerin artmasında büyük rol oynayan elektronik aletlerin uyku düzenini etkilediğinin altını çizdi. Mavi ışığın insanlara uyanıklık dalgaları gönderdiğini ve böylelikle uyuyamama gibi sorunların oluştuğunu belirten Prof. Dr. Vural Fidan, elektronik alet kullanımının sınırlı olması gerektiğini söyledi. Okullardaki tatilden dolayı çocukların da buna fazlasıyla maruz kaldığını belirten Fidan, “Özellikle çocuklar tatil döneminde kendilerini oyunlara veriyor. Havaların soğuk olmasından dolayı dışarıya da az çıktıkları için ev içerisindeki aktiviteleri artıyor. Eskiden olan vücut aktiviteleri azaldı. Yerini elektronik cihazlara bıraktı. İlgi çekici cihazlar olduğu için biz bağ oluşturuyor. Bu bağlanma sorunu sonucunda da vakit elektronik cihazlarla geçirilen vakitler artıyor. Belli bir süre sonra akşam saatlerine de sarkan kullanım uykusuzluğu peşinden getiriyor. Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi mavi ışık yayan cihazlar beyne uyanıklık dalgası verir. Uzun süre uyanıklık dalgalarına maruz kalan bireyler erken saatte yatağa yatsa dahi uyuyamaz. Uyusa dahi kaliteli bir uyku sağlanamaz. Sömestr döneminde çocuklar da bu sorunla sıkça karşılaşıyor. Bu tarz durumlarla karşılaşılmaması için cep telefonu, tablet ve bilgisayar kullanımının sınırlandırılması gerekiyor. Tatil döneminde de bu sınır maalesef ki aşılıyor ve çocuklarda uyku düzeni bozuluyor” dedi.

“Her gün 30'ar dakika erken yatarak bu düzen tekrar sağlanabilir”

Uyku düzeninin oturtulması için birkaç gün dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Fidan, tavsiyelerde bulundu. Geç yatmaya alışan bireylerin günlük 30 dakika erken yatma şeklinde eski düzeni sağlayabileceklerini belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarda bu uyku düzeninin tekrar oturtulması için tatilin bitimine yakın zamanlarda belli sınırlara dikkat edilmesi gerekiyor. Uyku düzeni bozulduğu takdirde, kademeli olarak her gün 30'ar dakika erken yatarak bu düzen tekrar sağlanabilir. Ayrıca süt alerjisi olmayanların yatma saatinden 30 dakika kadar önce süt tüketimini öneriyoruz. Yatmadan 30 dakika önce içilen süt kaliteli uyku sağlıyor.”