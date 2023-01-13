Sömestri öncesi kütüphane yoğunluğu

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, sömestr tatili öncesi yapılan final sınavları haftasında, kütüphanenin yolunu tutuyor. Kütüphanenin etrafı dâhil her katında meydana gelen kalabalık öğrenci grupları, günün her saatinde çalışmalarını sürdürebiliyor. Çeşitli fakülte ve bölümlerde eğitim gören bireyler, akademik takvime göre bahar yarıyılında da öğrenimlerine sorunsuz bir şekilde devam etmek istediklerini dile getirdiler.