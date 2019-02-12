İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Son bir haftada uyuşturucudan 24 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmalarda son bir haftada toplam 24 şüpheli yakalanırken, şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada ise, farklı türlerde çok miktarda uyuşturucu maddesi ve 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Son bir haftada yapılan operasyonlarda, 6 satıcı, 18 içici olmak üzere toplam 24 şüpheli şüpheli yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 52,60 gram metamfetamin, 43,40 gram esrar, 38,07 gram eroin, 102 adet sentetik ecza maddesi, 10 adet ecstacy, 0,33 gram skunk esrar, 3 adat ruhsatsız tabanca ve 36 adet fişek ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan 6 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 18 şüpheli şahsa da Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapıldı.


Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 2 şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.