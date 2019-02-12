Son bir haftada uyuşturucudan 24 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Son bir haftada yapılan operasyonlarda, 6 satıcı, 18 içici olmak üzere toplam 24 şüpheli şüpheli yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 52,60 gram metamfetamin, 43,40 gram esrar, 38,07 gram eroin, 102 adet sentetik ecza maddesi, 10 adet ecstacy, 0,33 gram skunk esrar, 3 adat ruhsatsız tabanca ve 36 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 18 şüpheli şahsa da Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 2 şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.