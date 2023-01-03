“Son İstasyon Eskişehir”e 2022 Tiyatro Ödülü

Gör. Esen Poyraz'ın “Mekân, Zaman ve İnsan Üzerine Mekâna Özgü Bir Sahneleme Modeli Örneği: Behiç Bey” başlıklı sanatta yeterlik projesi çerçevesinde kaleme aldığı oyun, Eskişehir Sanat Derneği tarafından 20'ncisi düzenlenen Eskişehir Sanat Ödülleri'nde 2022 Tiyatro Ödülü'nü aldı.

Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından da desteklenen “Son İstasyon Eskişehir” Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın kurucusu ve ilk genel müdürü Behiç Erkin'in hayatını konu ediniyor. Eskişehir'in kurtuluşunun 100'üncü yılında Millî Mücadele dönemi ve Behiç Erkin önderliğinde Türk demir yolculuğunun kuruluş hikâyesinin anlatıldığı oyunda yeni kuşaklar hem Eskişehir'de Millî Mücadele döneminde yaşanan olayları hem de ölümünün 61'inci yıldönümünde Behiç Erkin'i daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Erol İpekli'nin danışmanlığını yaptığı ve Arş. Gör. Esen Poyraz'ın sahnelediği “Son İstasyon Eskişehir” geçtiğimiz günlerde sergilenmiş ve seyircilerin yüksek beğenisini kazanmıştı.