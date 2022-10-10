Sonbahar manzarasında 15 kilometrelik doğa yürüyüşü

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), Sarıcakaya ilçesine bağlı Güneyköy Mahallesi'nden başlayarak Beyyayla Mahallesi'ne kadar uzanan parkurda doğa yürüyüşü yaptı. 15 kilometrelik parkurda 35 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, bin 350 metre rakıma kadar çıkan yürüyüşçüler kanyon, mağara ve orman manzarası eşliğinde yürüdü. Sonbaharın etkisini hissettirdiği bölgede, yürüyüş boyunca sisli hava hâkim oldu. Katılımcılar, daha önce bölgede varlığı tespit edilen milyonlarca yıllık ammonit fosillerini de inceleme fırsatı yakaladı.