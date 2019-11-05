Tepebaşı Belediyesi ve Espark Alışveriş Merkezi iş birliğinde, emekli öğretmen Mehmet Zeybek'in arşivinden hazırladığı “Sonsuz Atatürk Sergisi” açıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi ve Espark AVM iş birliği ile düzenlenen, emekli öğretmen Mehmet Zeybek'in hazırladığı “Sonsuz Atatürk” sergisi, Espark AVM'de açıldı. Serginin açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Mihallıççıklılar Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Cemalettin Ürgüp, Espark AVM Müdürü Berkay Damgacı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Zeybek, “Bu güzel serginin Eskişehirliler ile buluşmasında yardımlarını esirgemeyen Tepebaşı Belediyesi ve Espark AVM yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bizlerin Atatürk'e karşı sonsuz bir sevgimiz var. Kendisini ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnet ile anıyoruz” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise konuşmasında, Atatürk sevgisinin yıllar geçtikçe arttığını ifade ederek “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, çok özel bir insandı. O kadar büyük bir insandı ki; kendisinin bu ulus için yaptıkları paha biçilemez ve tarif edilemez. 10 Kasım 1938'de Ata'sını ebediyete uğurlayan Türk milleti, yıllar geçse de kendisine olan sevgi ve saygısını asla kaybetmedi. Çocuklarımızın Atatürk'e olan sevgisi ortadadır. Bizler de onun izinde ilerlemeye ve onun fikirlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Mehmet Zeybek başta olmak üzere bu güzel sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetliler, Sonsuz Atatürk Sergisi'ni gezdi. Sergide bulunan anı defterine de duygularını aktaran Başkan Ataç, “10 Kasım'larda Mustafa Kemal Atatürk'e olan hasretimiz sonsuzlaşıyor. Işıklar içinde uyusun, ışığı yolumuzu aydınlatsın” sözlerini kaleme aldı. 9 Atatürk heykeli, 10 Atatürk maketi, 35 adet fotoğraf ve gazete kupürü ile Atatürk'ün el yazısı ile yazdığı kitapların yer aldığı sergi, 10 Kasım tarihine kadar gezilebilecek.