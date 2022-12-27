Sosyal girişimcilik eğitimi ve sorun ağacı atölyesi gerçekleştirildi

Merkez son olarak Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Sorun Ağacı Atölyesi etkinliği ile gençleri ağırladı. İki oturumdan oluşan Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Sorun Ağacı Atölyesinde, ilk oturumda sosyal girişimcilik eğitimi verildi. İkinci oturumunda ise sosyal girişim iş modelleri anlatıldı, iyi uygulama örnekleri incelendi. Daha sonra grup çalışması halinde sorun ağacı atölyesi düzenlendi. Atölye, katılımcıların sosyal girişimcilikle ilgili doğru bilgiye erişmelerini sağlamak, Türkiye'deki sosyal girişimcilik ekosisteminden ve alanda yapılan çalışmalardan haberdar olmalarını sağlamak amacı gerçekleştirildi. Türkiye'den ve dünyadan örnekleri inceleyerek sosyal girişimleri ve yapılarını tanımaları hedeflenirken, sorun tespiti yapıldı ve sorunun kök sebeplerine ve sonuçlarına odaklanarak etkili çözümler üretilmesine destek olundu. Atölye ile sosyal girişimcilik yolculuğuna yeni başlayacak adaylara yol haritalarını belirlemelerinde katkı sağlandı.