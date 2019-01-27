Sosyal iş fikri başvuruları başlıyor

Değerlendirmeler neticesinde proje sahiplerine eğitim ve mentörlük desteği sağlanacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehri Almanya'nın Treptow-Köpenick Belediyesi işbirliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi faaliyetlerini sürdürüyor. Gençlerin iş dünyasına girişlerinde var olan sorunlarının çözülmesi ve iş dünyasında daha etkin rol alabilmeleri adına çalışmalarını sürdüren merkezde, mültecilerin de faydalanacağı ve başta girişimcilik olmak üzere pek çok konuda eğitim desteği veriliyor. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde ayrıca eğitim faaliyetlerinin yanı sıra gençlerin geliştirdiği fikirlere de destek sağlanıyor. Merkez bu amaçla, “Girişimcilikten işletmeciliğe giden yolda rehberiniz hazır” sloganı ile gençlerden gelecek sosyal iş fikirlerinin başvurularını kabul edecek. Gençlerin yanı sıra mültecilerin işgücü piyasasına entegrasyonunu hedefleyen merkez, serbest iş kurma fırsatlarının destek ve teşvik edilerek yeni istihdam alanları oluşturulmasını da sağlamak için gençlerin fikirlerini bekliyor. 23 Ocak'ta başlayacak başvurular 4 Mart tarihine kadar kabul edilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirmelerden sonra seçilecek fikirlerin sahiplerine ise eğitim ve mentörlük destekleri sağlanacak. Böylelikle gençlerin desteğe açık yatırımcılara ulaşabilmesi, bilişim sektöründe istihdam sorunu olmasına rağmen sektöre dönük çalışmalar yapan gençlere fırsat verilmesi, yabancı dil eksikliğinden dolayı ilgilendikleri sektöre ilişkin yeterli araştırma yapamayan, yol gösterici zorluğu çeken ve bu nedenle nasıl hareket edeceğini bilemeyen gençlere destek sağlanmış olacak. Değerlendirme kurulunun proje değerlendirme ölçütleri arasında yenilikçilik, sosyal etki, fikrin uygulanabilirliği, sürdürülebilirlik gibi başlıklar yer alıyor. İş fikri başvuru formunda ise katılımcılardan iş fikrinin adı, konusu ve özeti, fikrin kaynağı olan problem ve sunduğu çözüm önerisi, hedef kitlesi, sosyal boyutu, yatırım maliyeti ve hangi aşamada olduğu gibi bilgiler isteniyor.

Konu hakkında bilgi almak isteyen gençlerin, Uluönder Mahallesi 3202. Sokak 3A Blok adresinde hizmet veren Sosyal Kuluçka Merkezi ve çalışmalar hakkında bilgi almak için, 0 (222) 323 85 35 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecekleri bildirildi. İnternet üzerinden başvuru yapacak fikir sahiplerinin de http://bit.ly/sosyalisfikri web adresini ziyaret edebilecekleri kaydedildi.