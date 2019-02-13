Sosyal Medya Kulübü, İletişim Haftasına hazırlanıyor

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek ‘Communication Weekend 3' (İletişim Haftası) isimli etkinlikte sektörün ileri gelenleri ağırlanacak.

İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan fakat tüm öğrencilere hitap eden Sosyal Medya Kulübü (SMK), ikinci yarıyıla görkemli bir açılış ile başlıyor. Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da 23-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte, reklam ve iletişim sektörünün önde gelen isimleri öğrencilerle bir araya gelecek. Sektör ile öğrenci arasında bağ kuracak programda bu sene de önemli isimler yer alıyor. Sosyal medyada özellikle de Youtube alanında oldukça popüler hale gelmiş olan Post42, WhyShy ve Filme Gitmeden Önce ekibinin yer alacağı etkinlikte son zamanlarda çokça konuşulan Netflix'in ilk Türk dizisi olarak seyirci önüne çıkan ‘Hakan:Muhafız' dizisinin yönetmeni Umut Aral katılımcılarla buluşacak. Ayrıca 4129Grey Reklam Ajansı metin yazarı Emre Hacısalihoğlu ve Tribal Worldwide Reklam Ajansı'ndan metin yazarı Selçuk Çelebioğlu öğrencilere yeni medyanın özelliklerini aktararak iş alanları hakkında tecrübelerini dile getirecek.

Ünlü oyuncak yapımcısı LEGO'nun Türkiye, İsrail ve Yunanistan Pazarlama direktörü Tuna Canatar, geçtiğimiz sezon Galatasaray Basın Koordinatörü görevinden ayrılan fakat şu an aktif çalışma hayatına spor muhabiri olarak devam eden Evren Göz ve aynı zamanda halk arasında “Bar Psikoloğu” olarak bilinen TEDx konuşmacısı Ferhat Aydın, bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşacak. İki gün boyunca sürecek olan etkinlik, cumartesi ve pazar günleri beşer oturumlar halinde düzenlenecekken konuklar, oturum aralarında fuaye alanında eğlenceli vakit geçirebilecek.

Etkinlik sponsorlarınca birçok hediye çekilişinin de gerçekleşeceği etkinliğin davetiyeleri 11-22 Şubat tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu önü (KYK), Merkez Kütüphane önü, İki Eylül Kampüsü YDYO kantini önü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kantini, İletişim Bilimleri Fakültesi kantini ve Sosyal Medya Kulübünün kulüp odasından temin edinilebilecek.