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Sosyal mesafeye uymayarak kumar oynayan 34 kişiye ceza 148 bin 750 lira para cezası

Eskişehir’de Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayarak kumar oynayan 34 kişiye 148 bin 750 lira para cezası kesildi.

Eskişehir'de Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayarak kumar oynayan 34 kişiye 148 bin 750 lira para cezası kesildi.


Edinilen bilgilere göre, İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak'taki bir dernek binasına Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 34 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymayarak kumar oynadığı tespit edildi. Dernek binasında kumar oynayan şahıslara, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 148 bin 750 lira para ceza kesildi. Ayrıca, dernek başkanı hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.

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