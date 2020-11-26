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Sosyal mesafeyi hiçe sayarak kumar oynayan kişilere ceza yağdı

Eskişehir’de sosyal mesafe kurallarını da ihlal ederek kumar oynayan 28 kişiye toplam 122 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Eskişehir'de sosyal mesafe kurallarını da ihlal ederek kumar oynayan 28 kişiye toplam 122 bin 500 lira para cezası uygulandı.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip tarafından Arifiye Mahallesi'nde bulunan bir adrese baskın yapıldı. İçeriye giren ekipler, kiralanan iş yerindeki 28 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Sosyal mesafe kuralını da hiçe sayarak kumar oynayan 28 kişiye toplam 122 bin 500 lira ceza kesildi.

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