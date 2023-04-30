Sosyal tesis açılışında konuşan Bakan Dönmez, gıda ve enerjiye dikkat çekti

İnönü İlçesi'nde sosyal tesis açılışına katılan Eskişehir 1. Sıra Milletvekili Adayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı konuşmada ilçelerdeki altyapı çalışmalarına dikkat çekerken, “doğalgaz, 2002'de iktidara geldiğimizde sadece 5 büyük şehrimizde vardı. Şimdi nüfusumuzun yüzde 75'i doğalgaza erişebilir halde” dedi.

İnönü Belediyesi tarafından vatandaşların özel günlerinde kullanabilmesi amacıyla Akpınar Mahallesi'nde sosyal tesis yaptırıldı. Özellikle kentlerden köylere gelen vatandaşların sosyal anlamda eksiklik hissetmemesi amaçlanarak yapılan tesisler, ilçede bulunan 10 mahallenin 5'inde hizmete girdi. Akpınar Mahallesi'nde yapılan sosyal tesisin açılış törenin Eskişehir 1. Sıra Milletvekili Adayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. İlçe genelinden çok sayıda vatandaşın katılım gösterdiği açılışta konuşma yapan Bakan Dönmez, üretimi destekleyici faaliyetlerin devam edeceğini belirterek “Ekmeğimiz, çorbamız, etimiz, sütümüz, peynirimiz hepsi sizden. Onun için burada bizim üretmeye devam etmemiz lazım” dedi.

“Gıda güvenliği sizde, enerji güvenliği bizde”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı konuşmada enerji ve gıda konusuna değinirken, “Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde dünya çok önemli kriz yaşadı. Pandeminin ardından Ukrayna-Rusya savaşı ile başka bir ekonomik krizi daha hep birlikte yaşadık. En çok 2 konuyu tartıştık. Bir tanesi gıda güvenliği oldu. İnsanoğlu anladı ki gıda olmadan hayatımızı devam ettirmemiz mümkün değil. Enerji olmadan da hayatımızı aynı standartlarda devam ettirmemiz mümkün değil. Onun için gıda güvenliği sizde, enerji güvenliği bizde. Şehirde yaşıyoruz çalışıyoruz ama yiyeceğimiz birkaç öğün yemekte soframıza gelecek yemeği siz üretmezseniz nereden bulacağız. Ekmeğimiz, çorbamız, etimiz, sütümüz, peynirimiz hepsi sizden. Onun için burada bizim üretmeye devam etmemiz lazım. Ama tarımı eski geleneksel yöntemlerden uzaklaşarak daha modern yöntemlerle yapmamız lazım. Şöyle 20 yıl öncesine bir gitsek. Evlerimizde traktör az sayıda vardı. Sulama sistemleri modern değildi. Ekipman az vardı. Bugün hamdolsun makineyle çok daha fazla toprağı işleyebilir hale geldik. Verimimizi, randımanımızı arttırdık. Yaşam kalitemizi de arttırmamız lazım. İşte bu tesis, şehirlerde bile nadiren gördüğümüz bir sosyal tesis. Sizin müşterek ihtiyaçlarınızı, cemiyet halinde yapacaklarınızı karşılamak için faydalı olacak. Bunların sayısının artması lazım. Başkanımız da burada biz de buradayız. Siz yeter ki yer gösteren. Biz bu projeleri tüm bölgemize yapalım. Sizin hizmetinize sunalım” dedi.

“Nüfusumuzun yüzde 75'i doğalgaza erişebilir hale geldi”

Ülkenin her yerine eşit şekilde altyapı hizmeti sunulmasında hassas davrandıklarını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Devletimiz köy, kent ayırt etmeksizin vatandaşımızın yaşadığı, nefes aldığı her yere, altyapı hizmetlerini götürmeye kararlı. Bakın doğalgaz, 2002'de iktidara geldiğimizde sadece 5 büyük şehrimizde vardı. Eskişehir de bunlardan birisiydi. Lakin merkezdeki birkaç mahalle dışında doğalgaz kullanan yoktu. Şimdi 81 ilin tamamında doğalgaz var. Cumhurbaşkanımız “Batıda ne varsa, doğudaki vatandaşımız da onu kullanacak. Doğu, batı ayrımı yapmaksızın, hangi dine, hangi etnik kökene mensup olursa olsun bu hizmetleri götüreceğiz” dedi. Birçok ilçemize doğal gaz götürdük. Nüfusumuzun yüzde 75'i doğalgaza erişebilir hale geldi. Ben sık sık Avrupa'ya da dünyanın çeşitli ülkelerine de giden birisiyim. 20 sene gibi kısa bir sürede bunları yapınca doğal olarak Avrupa'nın, Doğu'nun, Batı'nın, Asya'nın da dikkatini çekiyor” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın faturalarında sıfır bedel yazacak”

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği doğalgazdaki ücretsiz kullanım hakkında da konuşan Bakan Dönmez, “Bugüne kadar kullandığımız doğal gazın hemen hemen tamamını dışarıdan temin ediyorduk. Ama hamdolsun artık kendi gazımız da var. Karadeniz'in binlerce metre altında aradık ve sonunda gaza ulaştık. Yıllarca hasretle beklediğimiz doğalgazımıza ulaştık. Artık sıra evlerimizde. Cumhurbaşkanımız Ramazan ayının son günü, arife günü, bayram hediyesi olarak da sizlere verdi. “Evlerimizde kullanacağımız, mutfakta kullanacağımız gazı 1 yıl süre ile insanımıza bedava vereceğiz” dedi. Yetmedi, “Tüm tüketiminizi 1 ay biz karşılayacağız” dedi. Şimdi vatandaşlarımız faturalarını aldığında, orada sıfır bedel yazacak. Bizim vatandaşımıza hediyemiz yazacak. Siz en güzeline layıksınız. Bizim görevimiz de size hizmet etmek. Hizmet ve eser siyasetine devam etmek” ifadelerini kullandı.

“Baharlar gelecek diyorlar, biz bu sözleri çok duyduk”

Konuşmasının sonlarına doğru Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini eleştiren Fatih Dönmez, “Birçok hayali nasıl gerçekleştirdiysek bundan sonra da hayallerinizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Birilerinin dediği gibi boş vaatte bulunmuyoruz. Söz uçar yazı kalır diyoruz. Şimdi bunlar kalkmış söz veriyorlar. Baharlar gelecek diyorlar, biz bu sözleri çok duyduk. Hep baharları vaat ettiler, ne bahar geldi ne yaz. Biz sonbahara razıydık lakin bize hep kara kış yaşattılar. Onun için boş vaatlere inanmayın. Eserlerimiz ortada. Kümbet'in Akpınar köyüne kadar hizmetlerimizi getirmişiz. İlçelerimiz de öyle, adeta yarışıyorlar. 20-25 yıl öncesini mukayese edince çok büyük fark var. Şu yollar. Daha önce Türkiye'de sadece 6 bin kilometre bölünmüş yolumuz var. Şimdi 26 bin kilometreyi geçti. Şimdi sıra bu yollarda kullanacağımız araçlarda. Cumhurbaşkanımız “Artık Türkiye'nin yollarında kendi yerli otomobilimizle gideceğiz” dediği zaman birileri gene yalan dedi, sahte dedi, maket dedi. İşte gerçeği burada. Tarım Bakanlığımızın üzerinde çalıştığı Elektrikli Traktör projesi de yakında bitecek. Hizmetinize sunacağız” diye konuştu.

“Mahallelerimizden 5 tanesine bu tesisleri yaptık”

İlçeden bulunan 10 mahallenin 5'inde sosyal tesislerin tamamlandığını diğerlerine ise nüfus planlamasıyla tesis yapılacağını belirten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımızın kentlerden köye dönmesi için onların ihtiyaçlarını karşılanması gerekir. İnönü'de toplam 10 tane dış mahalle dediğimiz köylerimiz var. Şu ana kadar tüm bu mahallelerden 5'ine bu tesisleri yaptık. Geriye kalan 5 mahallede nüfusa göre planlama yapıyoruz. İnşallah bitireceğiz. Gördüğünüz gibi bu tesiste köylü her türlü ihtiyacını karşılıyor. Düğününü yapıyor, kınasını yapıyor, akşamları oturuyor, çay içiyor, yağmur duasını yapıyor. Her türlü ihtiyacı, nişanını, düğününü yapıyor. Ben İnönü ilçesindeki tüm dış mahallelere bu tesisleri yapma sözü verdim. Şu anda 5 tanesini bitirdik. Bütün hemşerilerimiz katılıyor, birliktelik oluyor, muhabbet oluyor, aralarında sevgi artıyor, birbirleriyle yardımlaşma artıyor. İnşallah hizmeti alanlardan memnun olur.”