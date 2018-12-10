Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Anadolu Üniversitesi standına ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'daki Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi standını ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine yurt içi ve yurt dışında çeşitli fuarlara katılarak devam ediyor. Ankara'da açılan ve sektörün öncülerini konuk eden Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katılan Anadolu Üniversitesi standını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu Anadolu Üniversitesinin tüm idari ve akademik personelini başarılarından dolayı tebrik etti.

Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ile yerli ve yabancı şirketler ile kuruluşların yakın ilişkiler kurması, karşılıklı proje, teklif, ürün gibi alanlarda alışverişlerin yapılması, iş birliklerin kurulması amaçlanıyor. İlk kez düzenlenen fuarda 150 firma ve bin 500 katılımcı yer alıyor.