Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Adanaspor: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 33. haftasında Eskişehirspor, sahasında Adanaspor'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kamal Issah'ın şutu az farkla auta gitti.
29. dakikada Adanaspor'un kullandığı köşe vuruşundan dönen topu ceza yayı üzerinden tek vuruşla tamamlayan Furkan Özçal, takımını öne geçirdi. 0-1
45+3. dakikada Adanaspor'un yaptığı faul sonucu ceza sahası sağ çizgisi üstünden kullanılan serbest vuruşta Milinkovic çerçeveyi bulamadı.
50. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Jesse vuruşunu yaptı. Top az farklı auta gitti.
60. dakikada kontra atakta topla buluşan Eren Dereli sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak farkı açtı. 0-2
65. dakikada Eren Keleş'in sağ kanattan çevrilen topu Eren Dereli düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-3
81. dakikada sol kanattan Milinkovic'in ortasında kafa vuruşunu yapan Sissoko, direği geçemedi.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, İbrahim Sıssoko, Kamal Issah (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 46), İbrahim Halil Öner (Mete Kaan Demir dk. 66) , Milinkovic, Erdal Akdari, Furkan Balaban, Furgan Polat (Talha Erdoğan dk. 77), Jesse, Mehmet Özcan, Hakan Aslantaş
Yedekler: Melih Ağa, Alperen Kocabaş, Metehan Altunbaş
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Adanaspor: İrfan Can Eğribiyat (Özer Enes Soylu dk. 89 ?), Göksu Alhas, Enes Yasik Akyol, Veli Kızılkaya, Ahmet Dereli, Bumba, Furkan Özçal, Moussa Bagayoko, Özkan Taştemur, Abdulkadir Özdemir (Hakan Barış dk. 78), Eren Keleş (Mustafa dk. 86 ?)
Yedekler: İhsan Uğur Göktaş, Doğanay Kılıç, Mert Adar, Şahin Berk
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Goller: Furkan Özçal (dk. 29), Eren Dereli (dk. 60), Eren Dereli (dk. 65) (Adanaspor)
Kırmızı Kart: Erdal Akdari (dk. 70) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Özkan Taştemur, Göksu Alhas, Veli Kızılkaya (Adanaspor)