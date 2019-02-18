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Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Abalı Denizlispor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 22. haftasında Eskişehirspor, sahasında lider Abalı Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


7. dakikada Mehmet Feyzi'nin yerden ortasında İbrahim Halil Öner'in cılız vuruşu kalecide kaldı.


16. dakikada Halil İbrahim Öner'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jesse, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


21. dakikada etkili gelen Eskişehirspor'da Jesse'nin müsait pozisyonda yerden vurduğu şutta top, direkten oyun alanına döndü.


28. dakikada Issah'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.


35. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kaleci Melih'in elinden kaçırdığı topla buluşan Alperen Babacan'ın sert şutu direkten döndü.


39. dakikada Berkay'ın geri basında araya giren Ziya Akkurt, önce kaleciden sıyrıldı. Daha sonra Ziya'nın şutunda top direkten döndü. Dönen meşin yuvarlakla buluşan Mehmet Akyüz rahat pozisyonda topu boş kaleye gönderdi. 1-1


56. dakikada Sissokko'nun orta sahada meşin yuvarlağı kaptırmasıyla hızlı gelişen Denizlispor atağında Recep Niyaz'ın etkisiz vuruşu kalecide kaldı.


66. dakikada kaleyi cepheden gören alandan kullanılan serbest vuruşta Milinkovic'in sert şutu az farkla üstten auta çıktı.



Stat: Eskişehir Yeni


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serdar Diyadin, Selahattin Altay


Eskişehirspor: Melih Ağa, İbrahim Sissokko (Kıvanç Karakaş dk. 78), Berkay Tolga Dabanlı, Kemal Issah (Furgan Polat dk. 88 ?), Marko Milinkovic, Erdal Akdari, Mehmet Feyzi Yıldırım, Jesse, Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Emre Güral dk. 45 ?)


Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Furkan Balaban, Cemali Sertel


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Abalı Denizlispor: Stackhowıak, Alperen Babacan, Gökhan Süzen, Ziya Akkurt, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz (Serdar Karaman dk. 90 ?), Recep Niyaz (Burak Altıparmak dk. 84), Burak Çalık (Kehinde dk. 73), Furkan Şeker, Abdülkerim Bardakcı, Mbamba


Yedekler: Asil Kaan Güler, Taha Can Velioğlu, Oğuz Yılmaz, Yunus Teke


Teknik Direktör: Yücel İldiz


Goller: Jesse (dk. 16) (Eskişehirspor), Mehmet Akyüz (dk. 39) (Denizlispor)


Sarı Kartlar: İbrahim Sissokko, Marko Mılınkovıc, Berkay Tolga Dabanlı, Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor), Abdülkerim Bardakçı (Abalı Denizlispor)

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