Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Altay: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 15. haftasında Eskişehirspor, evinde Altay'ı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
11. dakikada Yasin Palaz'ın sağ kanattan ortasında Filipe'nin kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
22. dakikada Aganavic'in sağ kanattan ortasında Pedro'nun volesinde top kale direğinin hemen üzerinden az farkla dışarı çıktı.
30. dakikada kaleciyle karşı karşıya gelen Fıratcan Üzüm'ün şutunu kaleci Emre Koyuncu çıkarttı.
32. dakikada Alperen kocabaş'ın ceza sahası dışından denediği şutu kaleci Emre koyuncu çıkarttı.
40. dakikada Aganovic'in ceza sahası dışından çektiği şutu az farkla dışarı çıktı.
49. dakikada Furgan Polatın'ın Ceza sahası içine derinlemesine pasıyla gerçekleşen atakta Semih Güler'in ayağının dışıyla çektiği şut dışarı çıktı.
65. dakikada Serkan Sözmen'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Ekrem Kılıçarslan tokatlayarak dışarı gönderdi.
79. dakikada Altay oyuncusu İbrahim Akın, hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı ikinci sarı kartla cezalandırılarak oyun dışında kaldı.
81. dakikada Altay savunma oyuncusunun hatasıyla gelişen pozisyonda Alperen Kocabaşın pasına İbrahim Halil Önerin dokunmasıyla top ağlarla buluştu. 1-0
90+4. dakikada açılan ortada Bedirhan'ın ters vuruşunda top kornere çıktı.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Ramazan Keleş, Habip Tiryaki, Burak Cansı
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Tolga Yakut, Alperen Kocabaş (Bedirhan Altunbaş dk. 90+1 ?), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (İsmail Oytun dk. 88 ?), Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm (Furkan Balaban dk 90 ?)
Yedekler: Yiğit Aydın, Kaan Gül, Talha Erdoğan, Metehan Altunbaş
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Altay: Emre Koyuncu, Serkan Sözmen, Eugenio (İhsan Furkan Deniz dk. 77), Aganovic (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 71), Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz, Marco Filipe, Tevfik Altındağ (Kappel dk. 83 ?), İbrahim Öztürk, İbrahim Akın, Gencer Cansev
Yedekler: Egemen Gençalp, Metin Yüksel, Hüsamettin Yener, Özgür Özkaya
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Goller: İbrahim Halil Öner (dk. 81) (Eskişehirspor)
Kırmızı Kart: İbrahim Akın (dk. 79) (Altay)
Sarı kartlar: Ferhat Çulcuoğlu, Tevfik Altındağ, Serkan Sözmen, Atakan Çankaya (Altay), Mehmet Fevzi Yıldırım, Cemali Sertel (Eskişehirspor)