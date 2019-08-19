Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Keçiörengücü: 1

Spor Toto 1.
Lig'in ilk haftasında Eskişehirspor sahasında ligin yeni ekibi Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
26. dakikada Jesse'nin yerden ortasında topla buluşan Talha Erdoğan'ın zayıf şutu, Keçiörengücü kalecisi Metin Uçar'ı geçemedi.
33. dakikada kendi yarı sahasından topu kapan Jesse'nin ceza sahasının dışından attığı şut, az farkla auta çıktı.
51. dakikada Talha Erdoğan'ın yerden ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan İbrahim Halil Öner'in şutu direkten döndü.
55. dakikada sol kanatta topla buluşan Sertaç Çam, ceza sahasının içine girerek çektiği şut ile meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 0-1
65. dakikada Eskişehirspor'un kazandığı en direk serbest vuruşu kullanan Milinkovic'in ortasında, dönen topa vuran Kamal Issah çerçeveyi tutturamadı.
84. dakikada Eskişehirspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Emre Güral, kalecinin de hatasıyla topu ağlarla buluşturarak beraberlik golünü attı. 1-1
Stat: Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu
Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Oğuz Kaan Çalışır
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Sezgin Coşkun, Jesse, Kamal Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Ferhat Kiraz dk. 77), Mete Kaan Demir (Emre Güral dk. 58), Talha Erdoğan (Marko Milinkovic dk. 58), Cemali Sertel
Yedekler: Melih Ağa, Berkay Tolga Dabanlı, Alperen Kocabaş, Furgan Polat, Furkan Balaban, Tolga Yakut, Kıvanç Karakaş
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Hüsamettin Tut, Erdi Dikmen (Cihan Can dk. 33), Samet Akaydın, Süleyman Olgun, Burak Aydın (İshak Çakmak dk. 85 ?), Uğur Utlu, Sertaç Çam, Abdulkadir Kuzey (Famoussa Kone dk. 69), Cem Ekinci
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek, Devrim Taşkaya, Boubacar Dialiba Diabang
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Goller: Sertaç Çam (dk. 55) (Keçiörengücü), Emre Güral (dk. 84) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Mevlüt Çelik, Cemali Sertel (Eskişehirspor), Cem Ekinci, Süleyman Olgun (Keçiörengücü)