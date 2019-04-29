Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 3 - Afyonspor: 1

Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor, sahasında Afyonspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Milinkovic'in kullandığı serbest vuruşa arka direkte iyi yükselen Erdal Akdari, düzgün bir kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

20. dakikada Sissoko'nun topu kaptırmasıyla kontra atağa çıkan Afyonspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Oltan Karakullukçu kaleciyi geçemedi.

23. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Jesse'nin ceza sahası dışından çektiği sert şut Afyonspor file bekçisinde kaldı.

45+3. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Güral, klas bir dokunuşla topu ağlara gönderdi. 2-0

48. dakikada Uğur Akdemir'in sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Oltan Karakullukçu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve farkı bire indirdi. 2-1

50. dakikada Mehmet Özcan'a faul yapan Emre Öztürk 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

79. dakikada Bajram'ın kaleyi tam cepheden gören yerden kullandığı etkisiz serbest vuruş, kalecide kaldı.

85. dakikada Sissoko'nun sert şutu kaleciden döndü. Kaleci Soner, dönen topu takip eden Mehmet Feyzi'nin şutunu da çıkardı. Son olarak Emre Güral ikinci defa kaleciden dönen topu kafasıyla ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Kadir Sağlam, Gökhan Memişoğlu, Kemal Mavi

Eskişehirspor: Melih Ağa, İbrahim Sıssoko, Kamal Issah, Emre Güral (Ferhat Kiraz dk. 88 ?), Milinkovic, Erdal Akdari, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Furkan Balaban dk. 62), Jesse, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik (Sezgin Coşkun dk. 79)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Alperen Kocabaş, Bedirhan Altunbaş, İbrahim Halil Öner

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Afyonspor: Soner Şahin, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Mehmet Güven (Cenk Güvenç dk. 89 ?), Onur Ramazan Toprak (Bajram Ajeti dk. 46), Metin Yüksel, Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş, Musa Araz (Aykut Uluç dk. 82)

Yedekler: Bekir Demircan, Enes Ata, Taşkın İlter, Onurcan Güler

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Goller: Erdal Akdari (dk. 8), Emre Güral (dk. 45+3 ve 85) (Eskişehirspor), Oltan Karakullukçu (dk. 48) (Afyonspor)

Kırmızı Kart: Emre Öztürk (dk. 49) (Afyonspor)

Sarı Kartlar: Uğur Akdemir, Mehmet Güven, Musa Araz (Afyonspor), Mehmet Feyzi Yıldırım, Milinkovic, Emre Güral, Sissoko (Eskişehirspor)