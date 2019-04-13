Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 3 - Birevim Elazığspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 29. haftasında Eskişehirspor evinde ağırladığı Birevim Elazığspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
31. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşa arka direkte iyi yükselen İdrissa Diarra kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
45+5. dakikada Hakan Aslantaş, çizgiye inerek çevirdiği topta ceza sahası içinde Emre Güral'ın vuruşunu kaleci Ahmet Sabri kontrol etti.
52. dakikada Milinkovic'in kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası üzerinde Sissoko'nun önünde kaldı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
55. dakikada Mevlüt Çelik'in Elazığspor defansının arkasına gönderdiği topla buluşan Jesse'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
90+4. dakikada Kadir Bekmezci'nin defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Diarra'nın şutu az farkla auta çıktı.
90+5. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cemali, Gökhan Akkan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı için beyaz noktanın başına geçen Emre Güral, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-1
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Kapluhan, Gökmen Baltacı
Eskişehirspor: Melih Ağa, İbrahim Sissoko (Ferhat Kiraz dk. 85 ?), Emre Güral, Marko Milinkovic, Erdal Akdari, Furgan Polat (Kamal İssah dk. 79), Furkan Balaban (Jesse dk.45), Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Berkay Dabanlı, Mehmet Feyzi Yıldırım, İbrahim Halil Öner
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Birevim Elazığspor: Ahmet Sabri Fener (Ahmet Doğan dk. 62), İdrissa Diarra, Murathan Özen, Kadir Bekmezci, Mustafa Eskihellaç, Yiğitcan Erdoğan (Gökhan Akkan dk. 69), Lamine Diarra, Abdulkadir Kayalı (Bekamenga dk. 58), Camara, Cengizhan Akgün, Kadir Taşoğlu
Yedekler: Serdar Özbayraktar, Murat Ceylan, Ömer Yıldız, Ahmet Burak Solakel
Teknik Direktör: Mustafa Aksu
Goller: İdrissa Diarra (dk. 31) (Birevim Elazığspor), İbrahim Sissoko (dk. 52), Jesse (dk. 55), Emre Güral (dk. 90+5 pen.) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Murathan Özen, İssa Camara, Kadir Taşoğlu, Gökhan Akkan (Birevim Elazığspor), Ekrem Kılıçarslan, Jesse (Eskişehirspor)