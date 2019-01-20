Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor:0 - Giresunspor:0

Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor, sahasında Giresunspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

19. dakikada gelişen Eskişehirspor atağını savuşturmak isteyen Giresunspor'un kalecisi Kayacan Erdoğan, İbrahim Halil Öner ile çarpıştı ve kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

24. dakikada Landel'in sağ çaprazdan vuruşu üstten dışarı gitti.

41. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

46. dakikada Giresunspor'da Hüsamettin'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

60. dakikada Eskişehirspor'da Fıratcan Üzüm'ün golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

90+3. dakikada Tanase'nin sert şutu üstten auta çıktı.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Terzi, Murat Altan,

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (Kaan Gül dk. 89 ?), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Polat, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, Talha Erdoğan (Tolga Yakut dk. 85 ?), Camali Sertel, Fıratcan Üzüm

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Tolga Yakut, Utku Kızılkaya, İsmail Oytun, Muhammet Yahya Akbulut

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Guy Lucıen Mıchel Landel (Muhammet Reis dk. 89 ?) , Ferhat Görgülü, Abıola Adedejı Dauda (Yasin Ozan dk. 75) , Kağan Miray Bağış (Tanase dk. 59), Tevfik Altındağ, Volkan Okumak, Alperen Aydın, Renan Rodrıgues Da Sılva, Berkan Yıldırım, Hüsamettin Tut

Yedekler: Bahadır Erol, Anıl Atağ, Savaş Polat, Mehmet Taş,

Teknik Direktör: Ümit Özat

Sarı Kartlar: Ferhat Görgülü, (Giresunspor), Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)