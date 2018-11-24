Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor:2 - Ümraniyespor:2

Spor Toto 1.
Lig'in 13. haftasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
20. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fıratcan'ın ceza sahasına yaptığı yerden orta sonucu topla buluşan Halil'in şutu, son anda savunmaya çarparak dışarı çıktı.
24. dakikada defansın yaptığı hata sonucunda topu kazanan Dos Martires, Ümraniyespor'u 1-0 öne geçiren golü attı.
31. dakikada Ümreniyespor'un kullandığı korner sonucu Ondele Appindangovye'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.
35. dakikada Mevlüt'ün uzun pası sonucu topla buluşan Feyzi Yıldırım, karşı karşıya kaldığı kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruş ile maçı 1-1'e getiren golü attı.
39. dakikada Fıratcan'ın sağ çaprazdan çektiği şut sonucu kaleciden dönen topu tamamlayan Alperen Kocabaş, Eskişehirspor'u 2-1 öne geçirdi.
50. dakikada Clement Madinda ceza sahası dışından çektiği sert şut ile takımını beraberliğe taşıyan golü attı ve durumu 2-2'ye getirdi.
53. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Fıratcan Üzüm'in çektiği şut, az farkla dışarı çıktı.
76.dakikada Eskişehirspor savunmacısı Mevlüt Çelik, kontraya çıkan Ümraniyesporlu oyuncuya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Caner Ak, Deniz Turgut, Furkan Ürün
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Tolga Yakut (Talha Erdoğan dk.71), Alperen Kocabaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (İsmail Oykun dk.78), Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm (Bedirhan Altunbaş dk. 84)
Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Kaan Gül, Bedirhan Altunbaş, Furkan Balaban, İsmail Oykun, Talha Erdoğan, Metehan Altunbaş
Yardımcı Antrenör: Levent Zorluer
Ümraniyespor: Burak Öğür, Aaron Christopher Billy Ondele Appindangoye, Andreas Vasilogiannis (Atabey Çiçek dk.73), Leandro Barrios Rita Dos Martires, Emircan Altıntaş (Dialiba Diabang dk. 84), Serkan Göksü, Alaaddin Okumuş, Recep Aydın (Bahadır Taşdelen dk. 45), Merthan Açıl, Mücahit Albayrak, Levy Clement Madında
Yedekler: Metin Erol, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen, Karahan Yasir Subaşı, Boubacar Dialiba Diabang, Tarık Tekdal, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Dos Maritren (dk. 24), Clement Madinda (dk. 50) (Ümreniyespor), Feyzi Yıldırım (dk. 35), Alperen Kocabaş (dk. 39) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Fıratcan Üzüm (dk. 20), Mevlüt Çelik (dk. 22) (Eskişehirspor), Merthan Açıl (dk. 55), Bahadır Taşdelen (dk. 63), Serkan Göksu (dk. 89) (Ümraniyespor)
Kırmızı Kartlar: Mevlüt Çelik (dk.76)