Spor Toto 1. Lig'de düşme potasının final maçı

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligde kalmayı garantilemek için bugün Afyonyonspor ile önemli bir maça çıkacak. Düşme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmanın final havasında geçmesi bekleniyor.

Lig'de son 3 karşılaşmadan başarılı skorlar alarak düşme potasından uzaklaşan Eskişehirspor, ligin 31. haftasında evinde Afyonspor'u ağırlayacak. Ateş hattının 7 puan üzerinde bulunan siyah kırmızılı takım, Afyon engelini de aşıp rahat bir nefes almak istiyor. EsEs'in yenilmesi halinde düşme potasıyla aradaki puan farkı 4'e inecek. Kazanması halinde ise puan farkı 10'a yükselecek ve Eskişehirspor bitime 3 hafta kala ligde kalmayı garantilemiş olacak. Diğer yandan siyah kırmızılı ekip, ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Afyonspor'a deplasmanda 2-1 boyun eğmişti. Bitime 4 hafta kala Eskişehirspor'un 32, Afyonspor'un da 25 puanı bulunuyor. Bu kapsamda lige sağlam tutunmak isteyen Eskişehirspor'da Teknik Direktör Fuat Çapa ve öğrencileri kümede kalmak için yoğun mesai harcıyor. Diğer yandan Eskişehirspor ile Afyonspor arasındaki maç Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.