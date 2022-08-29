Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Fenerbahçe : 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Muhammet Demir iyi kontrol edemedi ve top auta çıktı.

19. dakikada ceza sahası içerisinde kafayla vuruş yapan Rahmanovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

22. dakikada Enner Valencia, rakibe yaptığı hareketten dolayı direkt kırımızı kart gördü. Fenerbahçe, karşılaşmaya 10 kişi devam ediyor.

33. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Bytyqi'nin şutunda meşin yuvarlak Altay'da kaldı.

43. dakikada Robert Muriç'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu, Ferdi kornere gönderdi.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Ok

Konyaspor: İbrahim Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Javier Calvo Quesada, Guilherme Haubert Sitya, Amir Hadziahmetovic, Robert Muric, Soner Dikmen, Amar Rahmanovic, Zymer Bytyqi, Muhammet Demir

Yedekler: Erhan Erentürk, Karahan Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Domagoj Pavicic, Kahraman Demirtaş, Endri Çekici, Ucheuchukwu Mubiru İkpeazu, Mehmet Ali Büyüksayar, Bruno Lourenço Paz, Cebrail Kareyel

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Lemos (Serdar Dursun dk. 31), Attila Szalai, Luan Peres Petroni, Ferdi Kadıoğlu, Willian Souza Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Emre Mor, Diego Martin Rossi, Enner Valencia

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique Vernes, Ezgjan Alioski, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro Galvao, Osayi Samuel, Crespo Da Silva

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Kırmızı Kart: Enner Valencia (dk. 22) (Fenerbahçe)

Sarı Kart: Adil Demirbağ (Konyaspor)