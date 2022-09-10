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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Hatayspor : 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 6.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada kaleyi cepheden gören noktada Endri Çekici serbest vuruştan etkili bir vuruş yaptı. Erce Kardeşler topu zorlukla çıkardı.


20. dakikada sol çaprazda topla buluşan Endri Çekici'nin vuruşu üstten auta çıktı.


22. dakikada Amir Hadziahmetovic kaleyi cepheden gören noktadan etkili bir vuruş yaptı. Önünde seken topu Erce Kardeşler son anda kurtardı.


25. dakikada Guilherme'nin sol kanattan gönderdiği topu Simon Falette ön direkte yaptığı müdahaleyle son anda kornere gönderdi.


33. dakikada Bytyqi ve Kamil Ahmet Çörekçi birbirlerine yaptıkları müdahaleden dolayı sarı kart gördü.


37. dakikada kontraya hızlı çıkan El Kaabi topu kendi yarı alanından Konyaspor ceza sahasına kadar sürdü. Robert Muric son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.


40. dakikada Ribeiro'nun sol çaprazdan sert vuruşunu kaleci İbrahim Sehic son anda kornere çeldi.



Stat: Eskişehir Yeni


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ekrem Kan, Esat Sancaktar


Konyaspor: İbrahim Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme, Amir Hadziahmetovic, Robert Muric, Soner Dikmen, Endri Çekici, Zymer Bytyqi, Muhammet Demir


Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Domagoj Pavicic, Kahraman Demirtaş, Ucheuchukwu İkpeazu, Bruno Paz, Ahmet Karademir, Cebrail Kareyel, Mame Diouf


Teknik Direktör: İlhan Palut


Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Simon Falette, Samuel Adekugbe, Ruben Ribeiro, Mehdi Boudjemaa, Onur Ergün, Saba Lobzhanidze, Kevin Varga, Ayoub El Kaabi


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Ognjen Vranjes, Musa Çağıran, Dylan Saint-Louis, Rayane Aabid, Muhammed Mert, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Sadık Baş, Bertuğ Yıldırım


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Sarı Kart: Zymer Bytyqi (Konyaspor), Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor)

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