Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 2.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sol taraftan topu alarak ceza sahası içerisine giren Bytyqi'nın sert vuruşu az farkla kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.
36. dakikada Chouiar verdiği pasla meşin yuvarlağı önünde bulan Szysz'in şutu kaleyi bulmadı.
37. dakikada topla birlikte ceza sahasının ön çizgisine ilerleyen Deniz Türüç, sol ayağıyla topa sert vurdu. Türüç'ün şutunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.
44. dakikada Guilherme'nin ceza sahası içerisinden gönderdiği meşin yuvarlak Soner'de kaldı. Ceza yayının üzerinden direkt vuruş yapan Soner'in gönderdiği topu kaleci Volkan kurtardı.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kısal, Özgür Ertem
Konyaspor: İbrahim Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Javier Calvo, Guilherme Haubert Sitya, Konrad Hubert Michalak, Soner Dikmen, Amir Hadziahmetovic, Zymer Bytyqi, Amar Rahmanovic, Muhammet Demir
Yedekler: Erhan Erentürk, Uğurcan Yazğılı, Domagoj Pavicic, Robert Muriç, Sokol Cikalleshi, Kahraman Demirtaş, Adem Eren Kavak, Bruno Lourenço Paz, Cebrail Kareyel, Amilton Minervino Da Silva
Teknik Direktör: İlhan Palut
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Leo Duarte, Alexandru Epureanu, Lucas Lima, Danijel Aleksic, Youssuf Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Mounir Chouiar, Patryk Szysz
Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Lucas Rodrigo Biglia, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Chuka Stefano Okaka
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu