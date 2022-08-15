Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada ceza sahası içerisinden topa sert vuran Chouiar'ın şutunu kaleci Sehic güçlükle çıkardı.

53. dakikada sol kanattan hızla ilerleyen Bytyqi, ceza sahasının önünde çektiği şutla Volkan Babacan'ı geçemedi.

83. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada Serdar Gürler kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in eldivenlerinde kaldı.

87. dakikada Lima'nın kaleciye gönderdiği geri pasında araya giren Rahmanovic'in ceza sahası içinden şutu dışarı çıktı.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kısal, Özgür Ertem

Konyaspor: İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Zymer Bytyqi (Robert Muriç dk. 88 ?), Amar Rahmanovic (Domagoj Pavicic dk. 88 ?), Muhammet Demir (Sokol Cikalleshi dk. 59), Guilherme Haubert Sitya, Soner Dikmen (Uğurcan Yazğılı dk. 81 ?), Francisco Javier Calvo Quesada, Amir Hadziahmetovic, Ahmet Oğuz, Konrad Hubert Michalak (Amilton Minervino Da Silva dk. 59)

Yedekler: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Adem Eren Kavak, Bruno Lourenço Paz, Cebrail Kareyel

Teknik Direktör: İlhan Palut

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Leonardo Campos Duarte Da Silva, Alexandru Epureanu (Lucas Rodrigo Biglia dk. 55), Danijel Aleksic (Ömer Ali Şahiner dk. 65), Mounir Chouiar (Serdar Gürler dk. 55), Patryk Konrad Szysz (Chuka Stefano Okaka dk. 89 ?), Mahmut Tekdemir (Berkay Özcan dk. 89 ?), Deniz Türüç, Youssuf Ndayishimiye, Lucas Pedro Alves De Lima, Uilson De Souza Paula Junior

Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Sarı Kartlar: Francısco Javier Calvo Quesada (Konyaspor), Mahmut Tekdemir, Lucas Rodrigo Biglia, Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir)