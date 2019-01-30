Sri Lanka'dan gelip Eskişehir'de tedavi oldu

Sri Lanka'da yaşayan ve bir inşaat firmasında elektrik mühendisi olarak çalışan Barış Sezer, böbrek ağrısı şikayeti ile geldiği Eskişehir Özel Ümit Hastanesi'nde tedavi oldu.

Hastalığı sırasında yaptığı araştırmalar sonucunda tavsiye üzerine Özel Ümit Hastanesi Üroloji Doktoru Op. Dr. İsmail Gül'e ulaşan hasta Barış Sezer, Eskişehir'e gelerek İsmail Gül tarafından muayene edildi. Yapılan muayenesinde sağ üreterinde (idrar borusu) taş tespit edilen Barış Sezer'e Op. Dr. İsmail Gül tarafından, Holmium Lazer (RIRS) yöntemi uygulandı. Yapılan Holmium Lazer tedavisi ile taşları temizlenen Barış Sezer sağlığına kavuştu. Bu yöntem sonrasında kısa sürede günlük yaşamına devam edebildiğini ifade eden Barış Sezer, doktoru İsmail Gül'e teşekkür etti. Holmium Lazer tedavisi ile taşların bulundukları yerlerden temizlenebildiğini ve bu yöntem ile hastanın daha az ağrılı bir işlemle kısa sürede iyileşme sağladığını ifade eden Op. Dr. Gül, Barış Sezer'in üreterinde bulunan taşın da bu yöntemle temizlendiğini kaydetti.