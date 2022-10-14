Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörlüğünden iki panel

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen açık ve uzaktan öğrenme alanının dünyadaki önde gelen konferanslarından biri olan 5'inci Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı (5th International Open & Distance Learning Conference-IODL 2022) 28-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin kuruluşunun 40'ıncı Yılı etkinlikleri çerçevesinde Staj ve Uygulama Koordinatörlüğü de etkinlikte yerini aldı. Prof. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu moderatörlüğünde gerçekleşen panelin ilk bölümünde “Açıköğretim Sisteminde Staj Süreçlerinin Kurumsal Etkileşim ve Öğrenci Deneyimleri Açısından Değerlendirilmesi: Sahadan Örnekler” isimli panelde yer alan Eskişehir Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, sanayi ve istihdam açısından stajyer öğrenci gençlerin istihdam edilebilirliği ile ilgili olarak sektör üniversite işbirliğinin önemine değinerek bu konuda karşılıklı işbirliği geliştirilebileceğini belirtti.

81 ilde staj imkanı sunuluyor

İkinci panelde ise “Açıköğretim Sistemi Uygulama Dersleri Sürecinin Sahada Öğrenciye Katkısı, Yeni Yönelimler ve Üniversite ile Kurumlar Arasındaki Etkileşimi Açısından Değerlendirilmesi” konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığından Mustafa Tosunoğlu ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Bölüm Başkanı Prof.Dr. Abidin Kılıç panelist olarak yer aldı. Uygulama sürecinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile gerçekleştirilen iş birliklerine değinen Mustafa Tosunoğlu Sosyal Hizmetler Lisans Programının uygulama sürecinde bakanlık olarak sahadaki uygulama süreçleri konusunda bilgi vererek “Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 81 ilimizde Hizmet Lisans programı çerçevesinde staj ve uygulama imkanı sunuyoruz” dedi. Koordinasyon sürecini Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı olarak takip ettiklerini, gelen talepleri değerlendirip onay aldıktan sonra her öğrenci için bir danışman eşliğinde staj ve uygulamalarını tamamlamalarını sağladıkları, kurum kültürü ve mesleklerinin değerlerini arttırmak amacıyla danışmanları eşliğinde bu süreci yürüttüklerini ifade etti.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abidin Kılıç ise 10 haftada 862 öğrenciyle 3 farklı deneye katılarak uygulama sürecini tamamladıklarını, Atölye Çalışması 1, Atölye Çalışması 2 ve Devre Analizi Laboratuvarlarında öğrencilerin 8'er deney yaptıkları ve ülkemizin her bir köşesinden gelen öğrencilerin süreci başarıyla tamamladıklarını aktardı. Prof. Dr. Abidin Kılıç son olarak, uygulama sonunda öğrencilerin burada yapılan çalışmadan mutlu olduklarını ve birçok şey öğrendiklerini ifade ettiklerine değindi.