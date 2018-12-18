Su borusu patladı, göçük oluşan yol trafiğe kapatıldı

Eskişehir'de Üniversite caddesinden Ankara çıkış bağlantısını sağlayan yol, su borularının patlaması sonucu oluşan göçük sebebiyle kapatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden konu ile alakalı yapılan açıklamada, "Üniversite caddesinin Bursa-Ankara D-200 devlet karayolu bağlantısını Ankara istikametinde sağlayan yol kesimi, altından geçen su borusunun patlaması sonucu oluşan göçük nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. İl merkezinden Üniversite caddesini kullanarak Çevreyolu Ankara istikametine geçiş yapmak isteyen sürücülerimizin kapalı yol kesiminde meydana gelecek trafik yoğunluğundan etkilenmemeleri için alternatif güzergahları kullanmaları uygun olacaktır" ifadeleri kullanıldı.