Su çekilince kanaldaki atıklar ortaya çıktı

Eskişehir'in Sümer Mahallesi'nden geçen sulama kanalında, suyun çekilmesinin arından ortaya çıkan atıklar dikkat çekti.

Sümer Mahallesi'nin bir kısmından geçen ve farklı mahallere de ulaşan sulama kanalı, bakımsız haliyle göze çarptı. Kanaldaki suyun çekilmesinin ardından tabanda bulunan atıklar ortaya çıktı. Bazı noktalarda araç lastikleri yer alırken, bazı alanlarda ise çeşitli plastik ve teneke atıklarının yer aldığı görüldü. Çevrede yaşayan vatandaşlar zaman zaman kötü kokuların da yayıldığını belirterek, düzenli olarak temizlik çalışmalarının yapılması gerektiğini vurguladı.