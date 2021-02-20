Su kanalının donması sonucu çöpler yüzeye çıktı

Eskişehir'de bulunan bir sulama kanalı, hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksilere düşesiyle beraber buz tuttu. Buzlanmanın etkisiyle kanal içerisinde yer alan çöpler suyla beraber donarken, ortaya çıkan çirkin görüntüler ise dikkatlerden kaçmadı. Alkol şişeleri, plastik poşetler, araç lastikleri ve çeşitli atıkların yer aldığı kanalda, su seviyesinin düşük olması göze çarptı. Kanalın bittiği alanda ise adeta çöp dağının oluşması görenleri hayrete düşürdü. Öte yandan, kanalın çevresinde yaşayan vatandaşların temizlenmesi konusunda yetkililerden yardım beklediği öğrenildi.