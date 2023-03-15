Su Sporları Merkezi Bahar Dönemi kayıtları başlıyor

2023 Bahar Dönemi de yetişkin ve çocuklar için başlıyor. 11 Nisan Salı tarihinde başlayacak dersler için kayıt talepleri https://havuz.tepebasi.bel.tr/talep/ üzerinden 16 Mart saat 09.00 itibari ile başlayacak. 24 Mart'a kadar devam edecek kayıt taleplerinin ardından başlayacak eğitimlerden 5-18 yaş arası çocuklar ve 19 yaş üzeri yetişkinler yararlanabilecek. Kurslarla ilgili her türlü detaya ve başvuru formuna duyuru afişinde yer alan QR kod üzerinden ulaşılabiliyor.