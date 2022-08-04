Su sporları merkezi yılda 25 bin kişiye ev sahipliği yapıyor

Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, kent halkını yüzme ile buluştururken, engelli bireyler için de su sporlarını ulaşılmaz olmaktan çıkarıyor. 2015 yılında hizmete açılan Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi Su Sporları Merkezi, yeşil bina özelliğine sahip bir tesis olarak dikkat çekiyor. Merkez, çevre dostu enerji tasarrufu alanında yeşil bina uygulamalarını uluslararası alanda sertifikalandıran LEED Sertifikasını Altın Puan kriteri ile alan Türkiye'nin ilk kamu binası olma özelliğini de taşıyor. Tesis, Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Bina Konseyi'ne (U.S. Green Building Council - LEED) başvurularak alınan sertifika ile Türkiye'de sertifikaya sahip 11 bina arasında yer alıyor.

“7'den 70'e herkes yararlanıyor”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da merkezi ziyaret ederek havuzlardan yararlanan vatandaşlar ile bir araya geldi. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ataç, merkez yetkililerinden de bilgiler aldı. Akıllı bir bina olarak tasarlanan merkezin, solar ısıtma devresi ve çatısındaki güneş enerji santrali sayesinde elektrik ihtiyacının bir kısmını da kendisinin ürettiğini kaydeden Başkan Ataç, “Yeşil Bina özelliğe sahip tesisimiz, açıldığı 2015'ten bu yana Eskişehirlilere hizmet ediyor. Tesisimizdeki kurslara olan ilgi çok yoğun. Örnek binamızda engelli vatandaşlarımızı da unutmadık. Özel asansör sistemi ile engelli bireylerimiz, kolaylıkla havuza girebiliyor. Yüzme sporu ile vakit geçiren engellilerimiz, fiziksel olarak da olumlu yönde mesafe kat edebiliyor, olumlu dönüşler alıyoruz. Sporun hayatımızdan eksik olmaması, çocuklarımız ve yetişkinlerimiz daha çok spor yapabilsin istiyoruz. 2022 yaz döneminde merkezimizden bin 500 çocuk, 300 yetişkin ve 167 engelli vatandaşımız ve refakatçi yararlanıyor. Burada spor yapan vatandaşlarımızın sayısı yılda ortalama 25 bine ulaşıyor, 7'den 70'e herkes yararlanıyor. Dünya vizyonunu yakalayan temiz enerji çalışmalarımıza da yer verdiğimiz Su Sporları Merkezimiz, yüzme sporlarını vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam edecek. Diliyorum ki Eskişehir'de inşa ettiğimiz ve bugün gurur kaynağı olan Su Sporları Merkezi'miz, Türkiye'ye örnek olur. Benzer standartlardaki binaların yaygınlaşmasını temenni ediyorum” dedi.

Su Sporları Merkezi'nden yararlanan öğrenciler ve aileleri de Başkan Ataç'a hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.