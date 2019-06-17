Su ürünleri üretimi 7 yılda yüzde 10,6 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerin göre, Türkiye genelinde su ürünleri üretimi 2011-2018 yılları arasında 74 bin 914 ton azaldı.

Türkiye ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan su ürünleri üretimi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2011-2018 yılları arasındaki 7 senelik dönemde yüzde 10,6 gerileyerek 74 bin 914 tonluk düşüş gösterdi. Su ürünlerindeki üretim 2011 yılında 703 bin 545 ton iken bu rakam 2018 yılında 628 bin 631 tona düştü.

Son yıllarda avcılığa bağlı su ürünleri üretimi önemli oranda azalırken yetiştiriciliğe bağlı üretim ise bir o kadar arttı. TÜİK'in verilerine göre; avcılıkla yapılan üretim 2011 yılında 514 bin 755 ton olarak gerçekleşirken 2018 yılında bu rakam 314 bin 94 tona geriledi. Yetiştiriciliğe bağlı üretimde ise rakam; 2011 yılında 188 bin 790 ton olarak kayıtlara geçerken 2018 yılında 314 bin 537 ton olarak belirlendi.

Av yasağına uymama, kurallara aykırı avlanma ve yükselen nüfusla birlikte tüketimin hızla artması su ürünleri üretimini ciddi miktarda düşürdü. Denizlerin kirlenmesi ve buna bağlı olarak denizlerdeki canlı yaşamının zorlaşması, denizlerdeki ve iç sulardaki bereketi her yıl daha da azaltıyor.