Suç makinasının aracından 2 tane tabanca ele geçirildi

Eskişehir'de park halindeki bir otomobilde yapılan aramada 2 adet tabanca bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Büyükdere mahallesi Kaplanlar sokak üzerinde devriye görevi yapan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekiplerinin gelen bir ihbar üzerine, M.Ş.Ö'ye ait park halindeki otomobilde 2 tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, otomobilde yaptığı aramada 2 adet tabanca bulurken, hakkında, "kasten yaralama, ateşli silahlar kanununa muhalefet, yağma" gibi çeşitli suçlardan 40 ayrı suç kaydı bulunan zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bilgisi öğrenildi.