Suç makineleri yakalandı

Eskişehir'de onlarca suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelileri yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de meydana gelen hırsızlık olayları üzerine operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çamlıca Mahallesi'nde 3 evden hırsızlık yaptığı öğrenilen Nehir K., Handan U. ve Semra G.'yi suçüstü yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan Nehir K.'nın 56, Handan U.'nun 25 ve Semra G.'nin 16 suç kaydının olduğu öğrenildi. Zanlılar bugün adliyeye sevk edildi.